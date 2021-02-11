تراجع أسعار النفط عالمياً

واشنطن– تراجعت أسعار النفط في تعاملات السوق الأمريكية العالمية، اليوم الخميس، وذلك بعد ارتفاعها الكبير في وقت سابق لأعلى مستوى في 13 شهرا، بحسب وول ستريت جورنال.

وتراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.4 بالمئة إلى مستوى 58.14 دولار، من مستوى الافتتاح عند 58.35 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 58.45 دولار.

وانخفض خام برنت بأكثر من 0.4 بالمئة إلى مستوى 60.84 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 61.10 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 61.66 دولار.

بترا