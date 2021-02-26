تراجع أسعار النفط عالمياً

الغد – تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة مع قوة الدولار الأمريكي، ووسط توقعات بارتفاع المعروض، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية كما أنها لا تزال مرتفعة بنحو 20% منذ بداية فبراير.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع “أوبك+” في الأسبوع المقبل، وسط توقعات بالاتفاق على زيادة المعروض من الخام.

وأشار محللون لدى “جيه بي مورجان تشيس” إلى أنه لا يزال هناك نحو 4 ملايين برميل يوميًا من النفط خارج الإنتاج في الولايات المتحدة نتيجة موجة التقلبات الجوية التي ضربت البلاد في الأسبوع الماضي، وسط توقعات بعدم استئناف إنتاج تلك المستويات قبل الخامس من مارس، وفقًا لوكالة “رويترز”.