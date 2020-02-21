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تراجع أسعار النفط عالميا بفعل تراجع الطلب

منذ ساعة واحدة
تراجع أسعار النفط عالميا

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واشنطن- تراجعت أسعار النفط في السوق الأميركية العالمية، خلال تعاملات الجمعة متأثرة بحالة القلق السائد في الأسواق العالمية بشأن فيروس “كورونا” ومدى تأثيره على نسبة الطلب.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر “ويست تكساس” بنسبة 8ر1 بالمئة إلى 9ر52 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 8ر53 دولار وأقل سعر عند 6ر52 دولار.
وتراجع خام “برنت” بنسبة 7ر1 بالمئة إلى 2ر58 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2ر59 دولار وأقل سعر عند 9ر57 دولار.-(بترا)

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