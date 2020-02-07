أخبار دوليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

تراجع أسعار النفط عالميا بفعل فيروس كورونا

منذ 10 دقائق
منشأة نفط - ارشيفية
منشأة نفط - ارشيفية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

واشنطن – تراجعت أسعار النفط بالسوق العالمية الأمريكية اليوم الجمعة لتواصل هبوطها لليوم الثاني على التوالي، وذلك في ظل التوقعات القاتمة للطلب العالمي على الوقود، بسبب تفاقم تفشي فيروس كورونا في الصين. ويكبح ارتفاع الخسائر اقتراح اللجنة الفنية لتحالف أوبك بلس إجراء خفض إضافي في الإنتاج بنحو 600 ألف برميل، بهدف دعم السوق في مواجهة تأثير الفيروس الصيني.

وتراجع الخام الأميركي إلى مستوى 50.42 دولار ، من مستوى الافتتاح عند 51.05 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 51.46 دولار، وانخفض خام برنت إلى مستوى 54.44 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 55.12 دولار ، وسجل أعلى مستوى عند 55.38 دولار. وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع، فقدت أسعار النفط العالمية حتى الآن متوسط 3 بالمئة، بصدد تكبد خامس خسارة أسبوعية على التوالي، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ تشرين الأول 2018. -(بترا)

مقالات ذات صلة

وزير المالية محمد العسعس

140 مليون دولار من صندوق النقد للأردن نهاية آذار المقبل

منذ 13 دقيقة
فواتير كهرباء - (أرشيفية)

شركة الكهرباء الأردنية توضح حول خدمات قراءة العدادات

منذ 35 دقيقة

تسليم دعم ملكي لـ329 مركز وجميعة أيتام ومسنين وذوي إعاقة

منذ 53 دقيقة
مبنى مستشفى السلط الحكومي الجديد - ارشيفية

وزارة الصحة تشكل لجنة للتحقق حول نقل أجهزة وأسرة من مستشفى السلط الجديد

منذ ساعة واحدة

السوق مغلق المؤشر 1878.75 0.11%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock