تراجع أسعار النفط عالميا لأكثر من 8 بالمئة

واشنطن – فقدت أسعار النفط العالمية، اليوم الاثنين، أكثر من 8 بالمئة بالسوق الأميركية العالمية، لتتخلى عن أعلى مستوياتها في عدة أسابيع.

جاء ذلك بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح، بالإضافة إلى تجدد المخاوف حيال انهيار المحادثات بين السعودية وروسيا حول إجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج لدعم السوق، بعد تأجيل الاجتماع الطارئ لتحالف “أوبك بلس” المقرر عقده لاحقا من اليوم.

وتراجع الخام الأميركي بنسبة 1ر8 بالمئة إلى مستوى 46ر26 دولار، من مستوى الافتتاح عند 79ر28 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 79ر28 دولار، وانخفض خام برنت بنسبة 2ر9 بالمئة إلى مستوى 68ر31 دولار للبرميل، من مستوى إغلاق يوم الجمعة عند 89ر34 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 22ر34 دولار.

(بترا)