تراجع أسعار النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية لتستأنف عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ثماني سنوات والتي توقفت مؤقتا بالأمس مع نشاط عمليات البيع لجني الأرباح، بالإضافة إلى ضغط مخاوف عودة إمدادات إيران إلى السوق، بحسب “وول ستريت جورنال”.

وانخفض الخام الأميركي بنسبة 1.6% إلى مستوى 90.18 دولار، من مستوى الافتتاح عند 91.62 دولار، و سجل أعلى مستوى عند 91.84 دولار، وتراجع خام برنت بنسبة 1.5% إلى مستوى 91.53 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح عند 92.92 دولار ، وسجل أعلى مستوى عند 92.95 دولار .