تراجع أسعار النفط عالميا

تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط، اليوم الخميس، خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي للأعلى له منذ الثاني من كانون الثاني/ يناير 2017، وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأميركي، أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وبحسب “وول ستريت جورنال”، انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم أيار/ مايو المقبل 0.34 بالمئة لتتداول عند مستويات 101.76 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 102.11 دولار للبرميل، رغم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 102.02 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم حزيران/ يونيو المقبل 0.12 بالمئة لتتداول عند 104.65 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 104.78 دولار للبرميل.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي 0.31 بالمئة إلى 103.33 مقارنة بالافتتاحية عند 103.00، رغم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 102.95. (بترا)