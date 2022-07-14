تراجع أسعار النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، لتستأنف خسائرها الحادة التي توقفت مؤقتا بالأمس، وليسجل الخام الأميركي أدنى مستوى في 3 أشهر، وخام برنت أدنى مستوى في 4 أشهر، بعد ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحسب “وول ستريت جورنال”، يضغط على الأسعار ارتفاع مستويات الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ الطلب على السلع والمعادن المقومة بالعملة الأميركية بالنسبة لمستهلكي العملات الأخرى.

وانخفض الخام الأميركي بنسبة 3.2 بالمئة إلى مستوى 93.27 دولار للبرميل الأدنى منذ 11 نيسان الماضي، من مستوى الافتتاح عند 96.31 دولار، و سجل أعلى مستوى عند 96.97 دولار، وتراجع خام برنت بنسبة 2.7 بالمئة إلى مستوى 97.00 دولار للبرميل الأدنى منذ 16 آذار الماضي، من مستوى الافتتاح عند 99.67 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 100.34 دولار.