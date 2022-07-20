تراجع أسعار النفط عالميا

تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت – نيويورك، في وقت تراجع فيه مؤشر الدولار الأميركي للجلسة الخامسة من الأعلى له منذ 16 أيلول 2002، وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

وبحسب وول ستريت جورنال، انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم آب المقبل 0.59 بالمئة، لتتداول عند مستويات 99.75 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 100.34 دولار للبرميل، علما بأن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 100.74 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم أيلول المقبل 0.61 بالمئة، لتتداول عند 106.50 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 107.15 دولار للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات أيضا الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 107.35 دولار للبرميل.