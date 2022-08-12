تراجع أسعار النفط عالميا

تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية (وول ستريت – نيويورك) وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي، وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم على أعتاب التطورات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وبحسب وول ستريت جورنال، فقد انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم أيلول القادم 0.21 بالمئة لتتداول عند مستويات 93.89 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 94.09 دولار للبرميل، في وقت استهلت فيه العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 94.34 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم تشرين الأول 0.11 بالمئة لتتداول عند 99.18 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند 99.29 دولار، للبرميل، في وقت استهلت فيه العقود تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 99.60 دولار للبرميل .