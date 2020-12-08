تراجع أسعار النفط عالميا

واشنطن- تراجعت أسعار النفط مع افتتاح السوق الأميركية اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، مبتعدة عن أعلى مستوى في 9 أشهر، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح، بالإضافة إلى تجدد مخاوف الطلب العالمي على الوقود في ظل تزايد عمليات الإغلاق المرتبطة بالموجة الثانية لفيروس كورونا.

يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، بحسب “وول ستريت جورنال”.

وتراجع الخام الأميركي بأكثر من 9ر0 بالمئة إلى مستوى 17ر45 دولار، من مستوى الافتتاح عند 62ر45 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 91ر45 دولار، فيما انخفض خام برنت بحوالي 0ر1 بالمئة إلى مستوى 14ر48 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 62ر48 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 93ر48 دولار. -(بترا)