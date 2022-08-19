تراجع أسعار النفط عالميًا أكثر من 2%

تراجعت أسعار النفط أكثر من 2.0 % بالسوق الأميركية العالمية (وول ستريت نيويورك) اليوم الجمعة، لتستأنف خسائرها بعد يومين من ألارتفاع من أدنى مستوى في ستة أشهر، بفعل صعود الدولار الأميركي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية, بحسب وول ستريت جورنال .

ويضغط على الأسعار مخاوف ركود الاقتصاد العالمي، وتأثيره السلبي على مستويات الطلب على الوقود، سيما الطلب في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وانخفض الخام الأميركي بنسبة 2.2% إلى مستوى 88.37 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 90.39 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 90.83 دولار، وتراجع خام برنت بنسبة 2.4% إلى مستوى 94.30 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 96.63 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 96.86 دولار.