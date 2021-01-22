تراجع أسعار النفط لأدنى مستوى في أسبوعين

واشنطن – تراجعت أسعار النفط مع افتتاح السوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، لتسجل أدنى مستوى في أسبوعين بطريقها صوب تكبد ثاني خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة وذلك بفعل مخاوف الطلب في الصين ثاني أكبر مستهلك للوقود في العالم، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال .

وتراجع الخام الأميركي بنسبة 3.1 بالمئة إلى مستوى 51.46 دولار الأدنى منذ 8 كانون الثاني الجاري، من مستوى الافتتاح عند 53.09 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 53.13 دولار، وانخفض خام برنت بنسبة 2.7 بالمئة إلى مستوى 54.50 دولار للبرميل الأدنى في أسبوعين، من مستوى الافتتاح عند 56.00 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 56.20 دولار.–(بترا)