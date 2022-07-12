تراجع أسعار النفط والذهب عالميا

واشنطن- تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية، أكثر من 4.5% اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي على وشك الوصول لأدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفعل تجدد المخاوف حيال الطلب فى الصين ثاني أكبر مستهلك للوقود فى العالم، بحسب وول ستريت جورنال.

وانخفض الخام الأميركي بنسبة 4.7% إلى مستوي 98.43 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 103.25 دولار، و سجل أعلى مستوى عند 103.35 دولار، فيما تراجع خام برنت بنسبة 4.5% إلى مستوى 101.54 دولار، للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 106.22 دولار، مسجلا أعلى مستوى له عند 106.51دولار.

من جهة أخرى، تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي، مسجلة أدنى مستوى لها في عشرة أشهر ، بفعل ارتفاع الدولار الأميركي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية، بحسب وول ستريت جورنال.

ويضغط على الأسعار أيضا ضعف الطلب على الأصول غير المدرة للعوائد، فى ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، مع استمرار تحرك البنوك المركزية العالمية بقوة للسيطرة على مستويات التضخم التاريخية.

وانخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,723.19 دولار، الأدنى منذ أيلول 2021 ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,733.57 دولار، مسجلا أعلى مستوى عند 1,744.25 دولارا. (بترا)