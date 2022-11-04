تراجع أسعار النفط والذهب عالميا

تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة الجمعة، مواصلة خسائر الجلسة السابقة، بفعل مخاوف من رفع الفائدة الأميركية بمعدل أكبر من المتوقع من قبل، فضلا عن مخاوف جديدة من تفشي كورونا وهو ما سيقوض الطلب على الوقود في الصين.

وبحلول الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.2% إلى 94.45 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.5% في الجلسة السابقة. وتتجه العقود صوب انخفاض بأكثر من و1% هذا الأسبوع.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.3% إلى 87.90 دولار للبرميل، لتضيف إلى تراجع بنسبة 2% في الجلسة السابقة. لكنها تتجه صوب إنهاء الأسبوع على استقرار.

وتنامت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، الخميس، بعد أن ذكر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن “من السابق لأوانه” التفكير في وقف رفع أسعار الفائدة.

وزادت الأجواء السلبية بعد أن ذكر بنك إنجلترا الخميس، أنه يعتقد أن بريطانيا دخلت في ركود وأن الاقتصاد قد لا يسجل نموا لعامين آخرين.

كما تأثرت المعنويات وتوقعات أسعار النفط بعد أن أبقت الصين على قيودها المشددة مكافحة كورونا في أعقاب تسجيل أعلى زيادة في الإصابات منذ آب/أغسطس الخميس.

الذهب يهوي بفعل تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر الخميس، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بشدة بعدما بددت التصريحات المتشددة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الآمال بشأن تخفيف سياسة التشديد النقدي اعتبارا من كانون الأول/ ديسمبر.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1629.97 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول 17:49 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع أكثر من 1% في وقت سابق، وسجل أدنى مستوى منذ 28 أيلول/ سبتمبر.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% لتسجل عند التسوية 1630.9 دولارا للأوقية.

ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأربعاء.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الأصول التي لا تدر عائدا وإلى ارتفاع الدولار.

وزاد الدولار 1.4% مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لتقترب من ذروات سجلتها في الآونة الأخيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.9% إلى 19.45دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 925 دولارا، وهبط البلاديوم 2.4% إلى 1811.15 دولار.

رويترز