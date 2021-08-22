تراجع أعداد الحاويات المصدرة والمستوردة في ميناء العقبة

العقبة – سجل ميناء العقبة انخفاضا واضحاً في أعداد الحاويات المصدرة والمستوردة، بواقع (8.2)بالمئة، في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري

وأظهرت أرقام نقابة ملاحة الأردن تراجع أعداد الحاويات المصدرة والمستوردة إلى نحو 433 ألف حاوية حتى نهاية الشهر الماضي، مقارنة بنحو 471 ألفا في الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الشحن البحري عالميا.

كما تراجعت أعداد الحاويات المصدرة والمستوردة في ميناء العقبة، خلال شهر تموز الماضي، بواقع 12 بالمئة، لتنخفض إلى 59 ألفا مقارنة بنحو 67 ألفا عن الفترة نفسها من العام الماضي.

إضافةً لتراجع أعداد السيارات المصدرة والمستوردة عبر ميناء العقبة في أول 7 أشهر، بواقع 2 بالمئة، مقارنة بحوالي 64 ألف سيارة عن الفترة نفسها من العام الماضي.