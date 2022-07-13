تراجع إشغال الفنادق بين عيدي الفطر والأضحى

محمد أبو الغنم – اشتكى عاملون في القطاع السياحي من ضعف نشاط القطاع السياحي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك التي استمرت مدة خمسة أيام مقارنة مع عيد الفطر الماضي.

وبين هؤلاء أن من بين الأسباب التي أدت إلى تراجع الحركة السياحية تزامن العطلة مع امتحانات الثانوية العامة وزيادة تكاليف الحياة بشكل عام.

وبحسب الأرقام الصادرة عن جمعية الفنادق الأردنية فإن نسب إشغال الفنادق الاردنية خلال عطلة عيد الفطر الماضي سجلت في العقبة اعلى نسبة في المملكة اذ بلغت النسبة 93 % فيما تراجعت هذه المرة إلى 80 % وبلغت نسبة الاشغال في البحر الميت في عيد الفطر 87 % فيما تراجعت إلى 70 % وفي البترا وصلت النسبة العيد الماضي إلى 74 % بينما تراجعت إلى 26 % وسجلت في عمان 50 % وتراجعت هذه المرة إلى 42 %.

وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات إن حركة حجز الفنادق السياحية كانت ضعيفة خلال عطلة العيد الماضي.

وأكد هلالات أن الحركة السياحية خلال عيد الفطر الماضي كانت أقوى وأكثر نشاطا.

وأضاف أن تراجع الحركة السياحية في القطاع الفندقي بشكل عام كان نتيجة تزامن عطلة العيد مع امتحانات الثانوية العامة إضافة إلى انشغال المواطنين بالأضاحي وترتيب زياراتهم العائلية.

وعن اعداد الغرف الفندقية قال هلالات إن “عمان تضم نحو 17 الف غرفة فندقية و نحو 5.7 الف غرفة في العقبة وقرابة 2.6 الف في البحر الميت ونحو 2.16 في سلطة البترا وهذه الاعداد من نجمة حتى 5 نجوم.

وقال عضو نقابة اصحاب المكاتب السياحية شادي ابو النادي إن 30 % نسبة تراجع تاجير السيارات السياحية خلال عيد الاضحى مقارنة بعيد الفطر الماضي.

واكد ابو النادي ان الحركة على قطاع مكاتب السيارات السياحية كانت متدنية.

واضاف ان نسبة اشغال السيارات السياحية لم تتجاوز حاجز 85 % رغم ان العيد يعتبر موسما في القطاع وان العاملين فيه يعولون على هذا الموسم الذي جاء بعيدا عن توقعاتهم رغم قدوم المغتربين وتحسن الحركة السياحية بشكل عام.

واشار ابو النادي الى تراجع الوضع الاقتصادي لدى المواطن الذي اثر في كافة القطاعات السياحية في هذا العيد.

وبين ان (التوجيهي) اكثر مؤثر في تراجع حركة تأجير السيارات السياحية.

وقال مدير مطعم سياحي في عمان نادر محمود إن “الحركة السياحية كانت جيدة منذ اليوم الاول لتصل الى ذروتها خلال اليوم الثاني وحتى نهاية عطلة العيد”.

واكد ان المواطن انشغل خلال اليوم الاول من العيد بزيارات الاهل والاقارب لذا كانت الحركة السياحية نشطة لكن لم تتجاوز نسبة الحجوزات حاجز الـ 70 % لتصل الى ذروتها وتسجل 100 % نسبة الحجوزات في اليوم الثاني وحتى نهاية العيد”.

واضاف ان الحركة السياحية خلال عطلة عيد الاضحى الماضي كانت انشط من عيد الفطر جراء التنوع الغذائي الذي يعيشه المواطن طيلة شهر رمضان الذي يجعل الاكل و الشرب ليس من اهتمامه الرئيسي اذ يتناول اي وجبة خلال عيد الفطر.