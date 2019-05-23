تراجع إيقاف المنشآت الغذائية عن رمضان الماضي

الغد- نفذت كوادر المؤسسة 5011 جولة تفتيشية في كافة محافظات المملكة وعلى مدار الساعة و بزيادة 20 % عن الاعوام السابقة نتج عنها إغلاق 31 منشآة غذائية وذلك بسبب وجود سلبيات حرجة كما تم ايقاف 140 منشأة غذائية عن العمل بشكل جزئي لوجود سلبيات متوسطة الخطورة في بعض أجزاء المنشآة الغذائية وبتراجع نسبته 30% عن العام الماضي، ضمن خطة المؤسسة المركزية للرقابة على الغذاء خلال شهر رمضان المبارك والتي تم الاعلان عنها قبل حلول هذا الشهر الفضيل وبعد مرور النصف الأول من شهر رمضان المبارك المبارك

ويعود سبب التراجع في نسب الايقاف والاغلاق لتقيد اصحاب المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية اضافة الى التزامهم ببرامج الرقابة الذاتية التي اعتمدتها المؤسسة وقامت بتدريب العاملين في هذه المنشآت عليها اسوة بدول العالم المتقدمة في هذا المجال.

و اتلفت كوادر المؤسسة (37622) كغم من المواد الغذائية الصلبة مثل لحوم وأسماك معروضة في ثلاجات درجة حرارتها أعلى من الحد المطلوب لحفظ هذه المواد اضافة الى معلبات وشوكولاته معروضة على الارصفة وخارج الأماكن المعدة لحفظها وبيعها واخرى منتهية الصلاحية علما بأن نسبة الاتلاف أقل ب1% عن العام الماضي كم تم اتلاف (10728) لتراً من العصائر المعروضة على الارصفة وفي الطرق العامة.

و نتج عن هذه الجولات التفتيشية توجيه (2518) انذاراً لبعض المنشآت الغذائية لوجود سلبيات منخفظة الخطورة و تم تحويل (96) منشآت غذائية للادعاء العام لارتكابهم مخالفات صحية حرجة تتمثل في عدم توفير الترخيص الصحي والمهني اضافة الى تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية وغيرها.

كما ان كوادر المؤسسة مستمرة في سحب عينات غذائية عشوائية من الاسواق سواء لأغذية مستوردة او مصنعة محليا ضمن برنامج الرصد المبني على تحليل المخاطر في الأغذية الأكثر خطورة والذي تم اعتمادة من قبل المؤسسة منذ سنوات حيث تم سحب 245 عينة غذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية .

كما تم توزيع بروشورات توعوية وتثقيف على جميع المؤسسات الغذائية والمدارس ودور رعاية الايتام والمسنين بعدد يصل الى حوالي ( 12 الف ) بروشور .

وتدعو المؤسسة المواطنين بعدم التردد بابداء ملاحظاتهم وشكاويهم من خلال قنوات الاتصال المعلن عنها من قبل المؤسسة وهي الموقع الالكتروني المرتبط بمنصة بخدمتكم التابعة لرئاسة الوزراء و رقم هاتف الشكاوي المجاني (117114) او من خلال رقم الواتس اب (0795632000) عند ملاحظة أي من تلك المنتجات في الأسواق أو عبر مواقع التواصل