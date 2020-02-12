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تراجع الحمل الكهربائي إلى 3310 ميجاوات

بعد ارتفاع درجات الحرارة

منذ 55 دقيقة
مدفأة كهربائية

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عمان- سجلت الأحمال الكهربائية مساء اليوم الأربعاء، انخفاضاً ملحوظاً، حيث بلغ الحمل الأقصى المسائي 3310 ميجاوات، مقارنة مع الحمل الأقصى القياسي والمسجل يوم أمس الأول الاثنين 3630 ميجاوات، بانخفاض مقداره 320 ميجاوات، نسبة بلغت 8.8 بالمئة.
ووفق شركة الكهرباء الوطنية، يعود ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة حيث بلغت اليوم وقت الحمل الأقصى 11 درجة مؤية، مقارنة بيوم أمس الأول حيث بلغت 4 درجات مئوية.
ويبين مدى ارتباط الاستهلاك الكهربائي بالحالة الجوية والذي أدى إلى الانخفاض الملموس في الاستهلاك الكهربائي عند ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.
ومن المتوقع أن تتوالى الأحمال القصوى الكهربائية في الانخفاض خلال الأيام الثلاث المقبلة لتكون ما بين 3000 إلى 3200 ميجاوات اعتماداً على درجات الحرارة المتوقع أن ترتفع إلى 15 درجة مئوية. (بترا)

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