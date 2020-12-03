تراجع الدولار الأمريكي عالميا لأدنى مستوياته

واشنطن– تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأمريكية العالمية اليوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى له في عامين ونصف ، بفعل انحسار الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين والإقبال على شراء العملات ذات المخاطر العالية .

يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وعن قطاع الخدمات خلال تشرين الثاني الماضي.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.43 % إلى مستوى 90.69 نقطة الأدنى منذ نيسان 2018 ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 91.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.09 نقطة. بترا