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تراجع الدولار الأميركي عالميا

منذ ساعة واحدة

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واشنطن- تراجع الدولار الأميركي في السوق الأميركية العالمية ، خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو طفيف مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات حكومية فضلا عن التطورات بشأن أزمة فيروس “كورونا”.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار امام عدد من العملات الرئيسية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 99.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.8 نقطة وأقل مستوى عند 99.6 نقطة.-(بترا)

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