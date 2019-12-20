تراجع السعر السوقي لنيمار وسط أزماته مع باريس سان جيرمان

مدن – انخفضت القيمة السوقية لنجم كرة القدم البرازيلية نيمار، للمرة الأولى منذ 11 عاما، لتصل إلى 160 مليون يورو، وفقا لموقع “ترانسفيرماركت” الشهير، وذلك في ثالث مواسمه بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتعرض النجم البرازيلي منذ رحيله عن صفوف برشلونة في صيف 2017 إلى العاصمة الفرنسية للكثير من المشكلات سواء البدنية أو من ناحية المستوى وكذلك التصادم مع إدارة البي إس جي وجماهيره، ليفشل في قيادة الفريق نحو حلم التتويج بلقب التشامبيونز ليج ويكتفي بالتتويج محليا بالدوري مرتين وكأس فرنسا مرة واحدة وكأس الرابطة مرة.

وبدأت قيمة نيمار في الظهور بموقع سوق الانتقالات في 2009 مع ناديه السابق سانتوس، وكان عمره آنذاك 17 عاما وقيمته مليون يورو، ووقتها بدأ الحديث عن رغبة ريال مدريد وبرشلونة في التعاقد مع اللاعب الذي كان يوصف بـ”بيليه الجديد” قبل أن يخطفه البلاوجرانا في 2013 بقيمة 50 مليون يورو، أقل بكثير مما دفعته إدارة النادي الكتالوني لضمه، قبل أن يقفز لـ150 مليون يورو مع رحيله إلى فرنسا بعد الإنجازات التي حققها مع البرسا والتتويج بالثلاثية التاريخية للمرة الثانية في 2015.

ولم تكن قيمة نيمار وقت رحيله إلى باريس قريبة من قيمة الصفقة، التي بلغت 222 مليون يورو لتعد الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وصعدت بعدها قيمة النجم صاحب الـ27 عاما إلى 180 مليون قبل أن تنخفض بواقع 20 مليون في آخر تحديث للموقع.

ورغم أن هذه الأرقام تقديرية فقط، حيث أنها لا تعني قيمة حقيقية للاعب إذا ما أراد الانتقال لصفوف ناد آخر، إلا أنها تعكس في الحقيقة الوضع الذي يعيشه نيمار حاليا ومدى تراجع معدلاته على المستطيل الأخضر.

ودخل نيمار في الآونة الأخيرة في مناوشات مع جماهير باريس سان جيرمان، التي تطلق صافرات الاستهجان ضده في المباريات، بعدما أبدى علانية رغبته في الرحيل عن النادي الفرنسي خلال الصيف الماضي من أجل العودة لبرشلونة، وهو الأمر الذي رفضته إدارة البي إس جي، ليضطر لخوض الموسم بقميصه دونا عن رغبته. – (إفي)