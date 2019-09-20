تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة وأجواء لطيفة ليلا

عمان – الغد – يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة، التي تأثرت بها مختلف مناطق المملكة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، نهار اليوم، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحدود درجتين مئويتين، حسب موقع طقس العرب.

وأفاد الموقع بأن الطقس يكون حاراً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، بينما يبقى حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية.

وفيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، تكون بخليج العقبة شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. أما ليلاً، فيكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، يميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية.

وتوقع “طقس العرب” أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، نهار غد ، لتعود وتصبح حول المعدلات العامة إلى أقل بقليل، حيث يكون الطقس مُعتدلاً فوق مختلف المناطق، ويبقى حاراً بمناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة.

وبينما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تكون في خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.