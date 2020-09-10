تراجع تأثير الموجة الحارة وبقاء درجات الحرارة مرتفعة

عمان -الغد- يتراجع، اليوم، تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة، مع ارتفاع واضح على نسب الرطوبة، فيما تبقى الأجواء حارة بوجهٍ عام، وتتأثر أجزاء من المملكة بأحوال جوية غير مستقرة، حسب موقع طقس العرب الذي أشار إلى أن درجات الحرارة تتراجع، نهارًا، لكنها تبقى أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية.

وأفاد الموقع بأن الطقس يتحول ليُصبح حارا نسبيا فوق المُرتفعات الجبلية العالية، وحارا في بقية المناطق، مع ظهور كميات من السحب المُتوسطة والعالية، وتتهيأ الفرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات محلية من الأمطار في أجزاء من جنوب وشرق المملكة، يصحبها حدوث الرعد أحيانا، ويُخشى جريان الأودية والشعاب جراء هذه الزخات.

وفيما تكون الرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة، تتحول إلى نشطة السرعة عصرا، تكون بخليج العقبة خفيفة ومُتقلبة.

أما ليلا، فتتراجع درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلا للاعتدال فوق المُرتفعات الجبلية العالية، لكنه يبقى حارا نسبيا في بقية المناطق.

وحذر الموقع من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، داعيًا إلى الإكثار من شرب السوائل الباردة والمُرطبات، وعدم بذل الجهد البدني في الخارج.

وأكد ضرورة عدم ترك المُعقمات وأي مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات، وبعدم ترك الأطفال داخل المركبات ولو لفترات قليلة، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول في المناطق الجنوبية.

أما يوم غد، قال “طقس العرب” تبقى المملكة، نهارا، تحت تأثير بقايا الكُتلة الهوائية الحارة، وتكون درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5-7 درجات مئوية. أما ليلا، فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويتحول الطقس ليُصبح مُعتدلا في أغلبية المناطق.