تراجع حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الصين

بكين– أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، و125 إصابة، في أدنى حصيلة يومية منذ ستة أسابيع.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 2743، وعدد الإصابات إلى 80 ألفا و151 حالة، فيما شفي 47204 حالات بعد العلاج.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الاثنين، أن فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة حتى الآن.

وقالت المنظمة في بيان “إن عدد حالات الإصابة المؤكد ارتفع خارج الصين من 1598 إلى 8774 في 64 دولة”.

وأشار البيان إلى أن عدد وفيات الفيروس خارج الأراضي الصينية ارتفع إلى 128 شخصا منهم 24 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتسعى دول العالم جاهدة لتطبيق إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه.

وبادرت الكثير من الدول إلى إجلاء مواطنيها من الصين مركز انتشار الفيروس ومن إيران وإيطاليا حيث سجلت إصابة عدد كبير من الحالات.

بترا