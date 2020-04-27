تراجع خام برنت بنسبة 9 بالمئة بفعل مخاوف طاقة التخزين

واشنطن- تراجعت أسعار الخام الدولي “نفط خام برنت” مع افتتاح السوق الأميركية، اليوم الاثنين، لتفقد أكثر من 9 بالمئة، بصدد تكبد أول خسارة خلال الأيام الأربعة الأخيرة.

وجاء التراجع بفعل مخاوف امتلاء مستودعات تخزين النفط في معظم أنحاء العالم خاصة في الولايات المتحدة، بجانب الشكوك حول اتفاق خفض الإمدادات العالمية وقدرته على تقليص الفجوة مع الطلب العالمي المنهار جراء تفشي فيروس كورونا.

وانخفض خام برنت بنسبة 4ر9 بالمئة إلى مستوى 90ر19 دولار، من مستوى إغلاق تعاملات يوم الجمعة عند 98ر21 دولار، وسجل أعلى مستوى خلال تعاملات اليوم عند 90ر21 دولار. وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، فقد الخام الدولي نسبة 22 بالمئة في ثالث خسارة أسبوعية على التوالي بسبب مخاوف انهيار الطلب العالمي، واتساع الفجوة بين العرض والطلب في السوق.

وبحسب تقديرات معظم مؤسسات الطاقة الدولية، انخفض الطلب العالمي فعليا بأكثر من 30 مليون برميل يوميا، والطلب مرشح لمزيد من الهبوط الحاد في حال استمر وضع ” الإغلاق الكبير” للاقتصاد العالمي لفترة طويلة.

(بترا)