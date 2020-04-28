تراجع سعر برميل الخام الأميركي إلى ما دون 11 دولارا

واشنطن- تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 14 بالمئة في الأسواق الآسيوية صباح الثلاثاء ليهبط إلى ما دون 11 دولاراً للبرميل بعد أن بدأ صندوق استثماري قابل للتداول في البورصة ببيع عقوده النفطية القصيرة الأجل.

وكان خام غرب تكساس الوسيط الذي يطلق عليه أيضاً اسم “النفط الخفيف الحلو” ويعتبر مرجعياً في تسعير الخامات الأميركية، قد هوى بنسبة 14.8بالمئة في التداولات الإلكترونية، ليبلغ 10.88 دولارً للبرميل صباح اليوم الثلاثاء .

وانهارت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة على خلفية تراجع الطلب الناجم عن القيود وتدابير حظر السفر المفروضة في العالم لمكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ. وخلال الأسبوع الماضي، انخفض الخام الأميركي للمرة الأولى في التاريخ إلى ما دون الصفر بسبب تخمة في المخزون أجبرت المستثمرين على الدفع من أجل التخلّص من الخام. لكنّ السبب الرئيسي في الانخفاض الذي حصل الثلاثاء هو إعلان “صندوق نفط الولايات المتحدة” بيع كل عقوده الآجلة لشهر حزيران من خام غرب تكساس الوسيط.-(بترا)