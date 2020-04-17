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تراجع سوق السيارات في أوروبا بنسبة 55,1 بالمئة بسبب كورونا

منذ 18 دقيقة

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باريس -تراجعت سوق السيارات الأوروبية التي انخفضت في الأشهر المقبلة، بنسبة 55,1 بالمئة في آذار/مارس متأثرة خصوصا بإغلاق الوكلاء بسبب إجراءات العزل التي فرضت في مواجهة انتشار وباء كوفيد-19 في دول عدة، حسبما أوردت أرقام نشرت الجمعة.
وكما في الأشهر المقبلة، سجلت مجموعة رينو مزيدا من التراجع في السوق الأوروبية مع انخفاض في تسليم الطلبيات بنسبة 64,7 بالمئة. وينطبق الأمر نفسه على منافستها الفرنسية “بي اس آ” (بيجو سيتروين أوبل فوكسول) التي سجلت انخفاضا نسبته 68,1 بالمئة، حسب بيانات نشرتها جمعية الشركات الأوروبية لصناعة السيارات. (أ ف ب)

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