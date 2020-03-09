تراجع عدد الإصابات بكورونا في كوريا الجنوبية والصين

الغد- أعلنت كوريا الجنوبيّة، البلد الأكثر تضرّراً في العالم من كوفيد-19 بعد الصين وإيطاليا، الإثنين عن أدنى رقم يوميّ للإصابات بفيروس كورونا المستجدّ خلال أسبوعين.

وسجّلت السلطات الصحّية في كوريا الجنوبيّة 248 حالة جديدة مؤكّدة الأحد — وهذا أدنى رقم يوميّ منذ أواخر شباط/فبراير — ما يرفع العدد الإجماليّ للمصابين في البلاد إلى 7382.

وهذا اليوم الرابع على التوالي الذي ينخفض فيه عدد الإصابات الجديدة.

وقالت المراكز الكوريّة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنّ عدد الوفيّات الناجمة عن الفيروس في البلاد يبلغ 51.

فيما سجّلت الصين 22 وفاة جديدة بكورونا المستجدّ الإثنين، في حين أنّ العدد اليومي للإصابات بالفيروس في البلاد هو الأدنى منذ بدء عمليّة الإحصاء في كانون الثاني/يناير.

ومع حالات الوفاة الـ 22 الجديدة، وبينها 21 في مقاطعة هوباي، يرتفع عدد الوفيّات في البلاد إلى 3119.

وأعلنت السلطات الصحّية عن 40 حالة إصابة جديدة، معظمها في مقاطعة هوباي، بؤرة الفيروس، علما بان عدد الاصابات في الصين بلغ ثمانين الفا و700.

والجمعة ألمح مسؤول صيني كبير إلى احتمال إعادة فتح مقاطعة هوباي قريباً.

وقال في مؤتمر صحافي “اليوم الذي ينتظره الجميع يجب ألا يكون بعيداً”. (أ ف ب)