تراجع قليل للكتلة الهوائية الحارة اليوم وانحسارها غدًا

تتراجع الكتلة الهوائية الحارة المؤثرة على المملكة، اليوم السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا، وتتحول الأجواء إلى حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول ، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، خاصة في أجزاء من جنوب وشرق المملكة.

ويوجد احتمال ضعيف في ساعات المساء لسقوط زخات محلية من المطر ولفترة قصيرة في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، وخصوصا في مناطق البادية والأغوار والعقبة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر انزلاق المركبات على الطرقات في المناطق التي تشهد تساقطا للأمطار.

وقالت ان تأثير الموجة الحارة عن المملكة ينحسر يوم غدٍ الأحد، حيث يطرا انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تبقى حارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتبقى الأجواء يومي الاثنين والثلاثاء، صيفية اعتيادية في المناطق الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 – 36 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 – 34، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 31، وفي مرتفعات الشراة 19 – 32، وفي مناطق البادية 24 – 40، وفي مناطق السهول 23 – 35، وفي الأغوار الشمالية 26 – 40، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 42، وفي البحر الميت 28 – 41، وفي خليج العقبة 29 – 41 درجة مئوية.-(بترا)