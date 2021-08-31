تراجع قياسي في شعبية بايدن بأميركا

عمان- الغد- انخفضت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى 48%، وهو مستوى قياسي منخفض وفقا لبيانات استطلاعات الرأي الصادرة عن شركة أبحاث Morning Consult.

ووفقا للاستطلاع الذي أجري في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس، وشمل 15623 ناخبا أمريكيا مسجلا، فإن 49٪ من الذين تم استطلاعهم يقولون إنهم لا يؤيدون أداء بايدن بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وسقوط الحكومة الأفغانية.

وبين الديمقراطيين انخفضت نسبة تأييده من 90% إلى 87%، أما بين الجمهوريين، فانخفض من 16% إلى 11%. وقد منح المستقلون بايدن نسبة تأييد بلغت 41 في المائة، بانخفاض نقطتين عما كان عليه قبل سيطرة حركة “طالبان” على أفغانستان.

وقالت Morning Consult في تقريرها إنه “من المستحيل تحليل التداعيات السياسية لقضية السياسة الخارجية التي ظهرت قبل أكثر من عام من انتخابات التجديد النصفي، لكن يبدو أن الأزمة التي تكشفت خلال الأيام الماضية قد فاقمت مشكلة بايدن المتزايدة مع الناخبين المستقلين”.

وذكرت الشركة أنه قبل سقوط كابل في أيدي “طالبان”، كان بايدن لا يزال يتمتع بنسبة موافقة إيجابية تبلغ 51%، وقد انخفضت نسبة تأييد بايدن إلى أقل من 50% منذ أن أطاحت “طالبان” بالحكومة الأفغانية.