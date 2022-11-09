تراجع قيمة ثروة إيلون ماسك لأقل مستوياتها خلال العام الحالي

تراجعت قيمة صافي ثروة الملياردير إيلون ماسك رئيس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا والمالك الجديد لشركة منصة التواصل الاجتماعي تويتر بنحو النصف مقارنة بأعلى مستوى لها في العام الماضي.

وتراجع سعر سهم تسلا التي تمثل الجزء الأكبر من ثروة ماسك إلى نحو 75 .186 دولار خلال تعاملات، يوم الثلاثاء، في ظل تساؤل المستثمرين عن احتمالات تشتت ماسك بين مشروعاته العديدة.

وتراجع سعر سهم تسلا بنسبة 45% خلال العام الحالي، في حين تراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأميركية خلال العام الحالي بنسبة 19% وتراجع مؤشر ناسداك 100 لأسهم التكنولوجيا بنسبة 32% خلال الفترة نفسها.

وفقد ماسك حوالي 92 مليار دولار من ثروته خلال العام الحالي، وهي أكبر خسارة بين المليارديرات المدرجين على مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وتصل ثروة ماسك الآن إلى حوالي 177 مليار دولار، ورغم ذلك مازال أغنى شخص في العالم، وكانت ثروته قد وصلت لأعلى مستوى لها منذ عام وسجلت 340 مليار دولار عندما وصل سعر سهم تسلا إلى مستوى قياسي قدره 410 دولارات.

وفي 27 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي أتم ماسك صفقة الاستحواذ على شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار، بعد شهور من الشد والجذب بين الملياردير الأميركي وإدارة تويتر.-(وكالات)