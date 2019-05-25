تراجع كبير بالحركة السياحة في العقبة

العقبة– شهدت العقبة تراجعا كبيرا باعداد الزوار والسياحة الداخلية نهاية الاسبوع بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير لم تشهده المدينة في السنوات الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وعزا عدد كبير من التجار اسباب التراجع للحملة الاعلامية التي صاحبت المرتفع ودفعت بالكثيرين لعدم زيارة العقبة والاستفاده من متعة التسوق والاسعار المحروقة التي طرحها عدد كبير من تجار الالبسة والاحذية واحتياجات العيد.

واقتصرت حركة التسوق على المولات ومحلات بيع اللحوم والدجاج والاغذية الرمضانية التي شهدت اقبالا كبيرا بداية الشهر الكريم.

اما الحركة المرورية فقد عاشت شوارع المدينة هدوء واضحا وحركة مرورية سلسة وخاصة اثناء ساعات النهار لارتفاع درجات الحراره والتزام عدد كبير من اهالي العقبة بيوتهم والجلوس تحت المكيفات بانتظار مرور هذه الموجة الحارة لاكمال مهامهم في التسوق لعيد الفطر المبارك واقتصرت الحركة اثناء النهار على طلبة المدارس المتوجهين لتقديم امتحاناتهم والموظفين لاعمالهم لتعود المدينة الى سباتها عند ساعات العصر.-(بترا)