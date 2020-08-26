تجار الألبسة يطالبون بـ”أمر دفاع” خاص بهم

عمان -الغد – بينت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية أن شهر آب الحالي شهد تراجع كبير وغير مسبوق في الحركة التجارية وان الإقبال على شراء الألبسة والأحذية كان في أدنى مستوى له على الإطلاق..

وقالت النقابة أنه و بعد مرور أكثر من 5 شهور على دخول أزمة فايروس كورونا التي أدت في البداية الى تعطل القطاع بشكل كامل عن العمل مما أدى الى خسائر فادحة لحقت بقطاع الألبسة والأحذية ورغم تصنيف الحكومة للقطاع على أنه من القطاعات الاكثر تضررا ولكن على أرض الواقع لم تتخد الحكومة أي اجراءات من شأنها مساعدة القطاع وانقاذه من التحديات التي تواجهه جراء هذه الأزمة، وانتظر القطاع العديد من الإجراءات الحكومية والتي من أهمها اصدار أمر دفاع خاص لإعفاء المستأجرين من ايجارات فترة التعطل وتخفيف الأعباء الجمركية والضريبية وضخ مزيد من السيولة النقدية في الأسواق، ومع مرور الوقت واتساع رقعة الأزمة وارتفاع وتيرة الوباء في شهر آب والإجراءات المتخذة من عزل مناطق واغلاق حدود واستمرار اغلاق المطارات وعدم عودة المغتربين وعدم وضوح آلية العودة للمدارس والتي دفعت بالمواطنين بالتوقف عن شراء الزي المدرسي ومستلزمات المدارس والذي ألحق خسائر فادحة بالتجار والمصنعين للزي المدرسي.

وبينت النقابة أن الأسواق تعيش حالة من الخوف والترقب وعدم وضوح الرؤية للمرحلة القادمة والخوف من العودة للإغلاقات الشاملة والتي ستكلف الإقتصاد الوطني الكثير وستدفع بالعديد من المنشأت الصغيرة والمتوسطة للتوقف عن العمل وعدم المقدرة على دفع الإلتزامات المطلوبة والكلف التشغيلية المترتبة عليها.