تراجع مؤشرات السفر عبر مطار الملكة علياء

رهام زيدان

عمان- أظهرت بيانات وزارة النقل تراجعا في المؤشرات المتعلقة بالسفر عبر مطار الملكة علياء الدولي خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب هذه الأرقام، تراجع عدد الطائرات القادمة إلى مطار الملكة علياء في أول 6 أشهر من 2021 بنسبة 6.7 % إذ بلغ عدد هذه الطائرات 7598 طائرة فيما كان عددها خلال الفترة نفسها من العام الماضي 8149 طائرة.

وتراجع عدد الطائرات المغادرة من المملكة عبر مطار الملكة علياء، بنسبة 6.5 % أيضا إلى 7612 طائرة من 8145 طائرة في 6 أشهر من 2020.

وعلى صعيد المسافرين، أظهرت المؤشرات تراجع عدد المسافرين القادمين إلى المملكة عبر نفس المطار بنسبة 28 % إلى نحو 556.3 ألف مسافر مقارنة من نحو 772.9 ألف مسافر بالفترة نفسها من العام 2020، وانخفض ايضا عدد المغادرين بنسبة 13 % إلى نحو 677.08 ألف مسافر بنهاية حزيران (يونيو) من نحو 786.9 ألف مسافر خلال الفترة نفسها من 2020.

وانخفضت حركة الشحن الصادر من مطار الملكة علياء بنسبة 23.4 % إلى 8.5 ألف طن، خلال النصف الأول من العام مقارنة مع نحو 11.1 ألف طن خلال نفس الفترة من 2020، مقابل زيادة في حركة الشحن الصادر بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.6 % إلى 15.8 ألف طن من 15.6 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أما فيما يخص حركة البريد فقد سجلت زيادة سواء من حيث الصادر أو الوارد، إذ ارتفعت حركة البريد الصادر إلى 275 طنا من 22 طنا خلال النصف الأول من 2020، فيما ارتفعت حركة البريد الوارد إلى 277 طنا من 88 طنا خلال فترة المقارنة ذاتها.

أما بمقارنة أداء المطار خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي بنظيرتها خلال العام الماضي، فأشارت بيانات وزارة النقل إلى زيادة ملحوظة بين الفترتين، حيث ارتفعت حركة الطائرات القادمة بنسبة 504.6 % والمغادرة 505.1 %، وعدد المسافرين القادمين بنسبة 1759 %، والمغادرين بنسبة 1759 %، كما ارتفعت المؤشرات في باقي الأنشطة بنسب متفاوتة ايضا، إذ بينت الوزارة ان جائحة كورونا أثرت بصورة واضحة على قطاع النقل الجوي في المملكة خلال الربع الثاني من 2020.

واستأنف مطار الملكة علياء الدولي اعتبارا من 8 أيلول (سبتمبر) 2020 الرحلات الدولية المنتظمة بعد توقف زاد على خمسة أشهر، بعد أن علقت الحكومة الرحلات الدولية اعتبارا من 17 آذار(مارس) من ذلك العام ضمن إجراءات مواجهة كورونا، فيما اقتصرت الرحلات الجوية في ذلك الوقت على حركة شحن البضائع، قبل أن تبدأ الحكومة تسيير رحلات منظمة من قبلها لإعادة أردنيين عالقين في الخارج بحسب خطة وإجراءات نفذتها لهذه الغاية.

وكانت مجموعة المطار الدولي قالت في وقت سابق إن مطار الملكة علياء دعم الناتج المحلي الإجمالي للأردن في 2019، عبر ضخ 2.5 مليار دينار في 2019 وتوفير 239 ألف وظيفة كأثر كلي، وأنه من المتوقع أن يساهم المطار في توفير 278 ألف وظيفة وضخ 3.9 مليار دينار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2032.