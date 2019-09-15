تراجع مؤشر ثقة المستثمر 6 نقاط

عمان- الغد- شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر، الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، تراجعاً في شهر أيار (مايو) الماضي ليصل إلى مستوى 109.6 نقطة مقارنة مع 116.0 نقطة لشهر نيسان (ابريل) 2019؛ حيث انخفض بمقدار 6.34 نقاط.

وبالنسبة إلى المؤشرات الفرعية، انخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 16.87 نقطة ليصل إلى 101.1 نقطة؛ حيث انخفض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بمقدار 2.00 نقطة ليصل الى 84.10 نقطة. وشهد عدد الشركات المسجلة في شهر أيار (مايو) انخفاضاً ليصل إلى 366 شركة، بعد أن كان عدد الشركات المسجلة في نيسان (ابريل) 2019 هو 440، كما وانخفض عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة من 1,606 في نيسان (ابريل) 2019 ليصل إلى 1,321 في أيار (مايو) 2019، وانخفضت إيرادات ضريبة بيع العقار لتصل إلى 5.20 مليون دينار في أيار (مايو) 2019، بعد أن بلغت 7.70 مليون دينار في نيسان (ابريل) 2019. بينما ارتفع رأسمال الشركات المسجلة في شهر أيار (مايو) ليصل إلى 17.60 مليون دينار، بعد أن كانت قيمته 17.10 مليون دينار في شهر نيسان (ابريل) 2019.

كما وارتفع مؤشر الثقة في النظام النقدي بمقدار 9.73 نقطة ليصل إلى 135.9 نقطة، وهي أعلى قيمة بين المؤشرات الفرعية لشهر أيار (مايو) 2019؛ حيث ارتفعت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لشهر أيار (مايو) 2019 بمقدار 17.1 مليون دينار لتصل إلى 11.275 مليار دينار في هذا الشهر. كما ارتفع الفارق في سعر الفائدة بن الدينار والدولار ليصل إلى 2.36 بعد أن كان 2.33 في شهر نيسان (ابريل) 2019. أما بالنسبة لقيمة الشيكات المرتجعة، فكان هناك انخفاض إيجابي بمقدار 17.1 مليون دينار لتصل القيمة إلى 122.6 مليون دينار في شهر أيار (مايو) 2019.

وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي انخفاضاً بمقدار 1.35 نقطة ليصل إلى 100.5 نقطة في أيار (مايو) 2019؛ حيث انخفض مؤشر البورصة بمقدار 2.83 نقطة ليصل إلى 3,500.84 (أدنى قيمة شهرية لهذا المؤشر منذ 2015). بالإضافة إلى ذلك، شهدت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة انخفاضاً لتصل إلى 88 %.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر شهري يعمل على قياس الثقة بالإقتصاد الوطني ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية وهي: (1) الثقة في النشاط الاقتصادي، (2) الثقة في النظام النقدي، (3) الثقة في النظام المالي. أعطيت كل من هذه المؤشرات قيمة ما بين 100 و200؛ حيث تشير قيمة 100 إلى أدنى مستوى وصلت إليه الثقة منذ العام 2015 (وهو عام الأساس للمؤشرات)، بينما تشير قيمة 200 إلى أعلى مستوى وصلت إليها الثقة منذ العام 2015.