تراجع مشتريات كبار مشتركي الكهرباء من الطاقة 31 % في الربع الأول

رهام زيدان

عمان- تراجع حجم مشتريات كبار مشتركي الكهرباء من الطاقة بنسبة 31.1 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، بحسب البيانات الصادرة حديثا عن شركة الكهرباء الوطنية.

ووفق البيانات، تراجع حجم مشتريات كبار مشتركي الشركة حتى نهاية آذار(مارس) إلى 94.2 جيجاواط ساعة مقارنة مع 136.8 جيجاواط في الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن هذه الطاقة، بلغ استهلاك القطاع الصناعي الكبير 78.4 جيجاواط مقارنة مع 120.7 جيجاواط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبتراجع نسبته 35 %، كما تراجع استهلاك الإذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء الدولي بنسبة 2 % تقريبا إلى 15.8 جيجاواط مقارنة مع 16.1 جيجاواط خلال الربع الأول من العام الماضي.

وارتفع إجمالي مبيعات الشركة من الطاقة الكهربائية خلال الربع الأول 4779 جيجاواط مقارنة مع 4568.5 جيجاواط ساعة العام الماضي، بزيادة نسبتها 4.6 %.

وإلى جانب مشتريات كبار المستهلكين، اشترت شركات توزيع الكهرباء الثلاث نحو 4660.6 جيجاواط ساعة، بزيادة نسبتها 5.9 % على الفترة نفسها من العام الماضي عندما كان حجم هذه المشتريات 4400.8 جيجاواط.

وارتفع حجم مشتريات الكهرباء الأردنية بنسبة 6.2 % إلى 3014.8 جيجاواط من 2839.3 جيجاواط خلال الربع الأول من العام الماضي، وكهرباء إربد بنسبة 5.3 % إلى 832.7 جيجاواط من 791.1 جيجاواط، وتوزيع الكهرباء بنسبة 5.5 % إلى 813.1 جيجاواط من 770.4 جيجاواط.

یذكر أن عدد المشتركین في التیار الكهربائي في المملكة ارتفع العام الماضي بنسبة 5.4 % إلى نحو 25.2 ملیون مشترك من نحو 15.2 ملیون مشترك في 2017، وارتفع عدد السكان المزودین بالكهرباء إلى نحو 05.10 ملایين نسمة من نحو 8.9 ملایين نسمة في 2017.

وتراجعت الكهرباء المصدرة بنسبة 21.7 % إلى 24.2 جيجاواط من 30.9 جيجاواط خلال الربع الأول من العام الماضي.

ومن الكهرباء المصدرة، تراجع حجم الطاقة المصدرة خلال الربع الأول إلى شركة كهرباء القدس بنسبة 23.7 % إلى 22.5 جيجاواط مقارنة مع 29.5 جيجاواط خلال الربع الأول من العام الماضي، مقابل زيادة نسبتها 21.4 % في الكهرباء المصدرة إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) لتبلغ 1.7 جيجاواط من 1.4 جيجاواط في الفترة نفسها من 2018.

وكان مجلس الوزراء قرر وقف طرح عطاءات أو مشاریع عروض مباشرة أو تلزیم أي مشروع لتولید الكهرباء من أي مصدر، سواء المتجددة أو التقلیدیة، مؤقتا، حتى استكمال الدراسات التي تعكف وزارة الطاقة والثروة المعدنیة على إعدادها، على أن تستثنى من القرار المرحلة الثالثة من العروض المباشرة لمشاریع الطاقة المتجددة في حال أثبتت جدواها في خفض كلف الكهرباء.

وألزم القرار جمیع الجهات التي تمتلك مشاریع طاقة متجددة استخدام الطاقة الكهربائیة المولدة من هذه المشاریع لغایات تغطیة احتیاجاتها الكهربائیة فقط.