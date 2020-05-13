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تراجع مشتريات كبار مشتركي الكهرباء 8.7 %

منذ ساعتين
كوابل كهرباء على أحد الأعمدة-(أرشيفية)
كوابل كهرباء على أحد الأعمدة-(أرشيفية)

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رهام زيدان

عمان- تراجع حجم مشتريات كبار مشتركي الكهرباء من الطاقة بنسبة 8.7 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، بحسب البيانات الصادرة حديثا عن شركة الكهرباء الوطنية.
ووفق البيانات، تراجع حجم مشتريات كبار مشتركي الشركة حتى نهاية آذار (مارس) إلى 86 جيجاواط ساعة مقارنة مع 94.2 جيجاواط في الفترة نفسها من العام الماضي.
ومن هذه الطاقة، بلغ استهلاك القطاع الصناعي الكبير 70.4 جيجاواط مقارنة مع 78.4 جيجاواط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبتراجع نسبته 10.2 %، كما تراجع استهلاك الإذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء الدولي بنسبة 1.3 % تقريبا إلى 15.6 جيجاواط مقارنة مع 15.8 جيجاواط خلال الربع الأول من العام الماضي. يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه إجمالي مبيعات الشركة من الطاقة الكهربائية خلال الربع الأول إلى 4879 جيجاواط مقارنة مع 4779 جيجاواط ساعة العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.1 %.
وإلى جانب مشتريات كبار المستهلكين، اشترت شركات توزيع الكهرباء الثلاث نحو 4757.6 جيجاواط ساعة، بزيادة نسبتها 2.1 % على الفترة نفسها من العام الماضي.

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