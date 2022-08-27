تراجع نتائج “الفئات” يثير قلق جماهير الوحدات

مهند جويلس



عمان- تميز نادي الوحدات على مدار سنوات طويلة ماضية بتألق فرق الفئات العمرية، والتي كانت تسيطر على جميع الألقاب في مختلف الأعمار، من خلال أسماء مميزة نثرت إبداعها في مختلف ملاعب المملكة، قبل وصولها للفريق الأول، أو انتشارها مع غالبية أندية المحترفين، وتجاوزها حدود الوطن من خلال الاحتراف مع أندية عربية.

وبدأت جماهير الوحدات تتخوف من فئاتها العمرية خلال الموسم الحالي، وذلك بعد أن تراجعت النتائج في دوري سن 17 وسن 15 خلال الموسم الحالي، إذ احتل فريق سن 17 المركز الثالث بعد مرور 8 جولات على انطلاقة بطولة أندية المحترفين برصيد 16 نقطة، خلف فريقي الرمثا (22 نقطة) والفيصلي (18 نقطة).

وعلى الطرف الآخر، يحتل فريق سن 15 المركز الرابع برصيد 15 نقطة بعد 8 جولات أيضا، خلف فريق فرسان الأردن المتصدر الذي يمتلك 22 نقطة، الحسين إربد (17 نقطة) والفيصلي (16 نقطة).

وتعرض فريق الوحدات سن 17 أول من أمس للخسارة على يد الفيصلي بهدف نظيف، وهي الخسارة الأولى لفئات الوحدات منذ سنوات عدة أمام الغريم التقليدي، في مواجهة أعادت “الأخضر” مركزا وتقدمت بـ”الأزرق” مركزا واحدا أيضا.

وتنص تعليمات البطولتين، على تأهل 6 فرق من أصل 12 فريقا إلى الدور المقبل (أندية النخبة)، وذلك بعد خوض كل فريق 11 مباراة في الدور الأول، إذ تتأهل الفرق الأولى لإقامة بطولة جديدة من مرحلتين (ذهاب وإياب)، دون أن تحمل الفرق نقاطها للدور الثاني، علما بأن الوحدات في الموسم الماضي لم يتوج إلا بلقب بطولة سن 19 عاما.

وعلى الرغم من تواجد أكثر من 5 أسماء شابة في كشوفات الفريق الأول للوحدات خلال الموسم الحالي، والذي تم ترفيعها بناء على تنسيب المدراء الفنيين للفريق على مدار الموسم، إلا أن الجماهير يراودها الشك بعدم الاستفادة من فرق الفئات في الأعوام المقبلة كما كان الحال في السابق.

وأكد المدير الفني للفئات العمرية لنادي الوحدات، والمدير الفني لفريقي سن 17 وسن 15 محمود شلباية، أن فترة الإعداد لفريقي الوحدات لم تكن كافية للظهور بصورة مميزة خلال الموسم الحالي، مفيدا بأن شهرا ونصف تقريبا كانت تتفصل بين إعداد الفرق وانطلاقة المنافسات الرسمية.

وبين شلباية في حديثه لـ “الغد”، أن الوحدات لا ينظر كثيرا للدور الحالي من أجل جمع النقاط، في ظل سعي الفريق للتأهل للدور المقبل باحتلال مركزا من المراكز الست الأولى في الفريق، مشيرا إلى أن دخول الفرق للدور الثاني بدون نقاط الدور الأول، سيكون حافزا للوحدات الذي لم يصل إلى قمة الترتيب في البطولتين.

وأضاف: “قدمنا أداء مميزا في جميع مباريات البطولتين، وبالنسبة للخسارة أمام الفيصلي، فإن الوحدات كان الطرف الأفضل على مدار 90 دقيقة، وأهدرنا العديد من الفرص، ولم يسجل الفيصلي سوى من هجمة وحيدة هدف الفوز، ونركز الآن على التأهل للدور الثاني والدخول بمرحلة لن يكون بها فقدان النقاط بالأمر السهل، وسنحاول عدم إهدارها في تلك المرحلة”.

وكشف شلباية أن المواهب الشابة لم تعد تنضم للوحدات والفيصلي فقط كما كان في السابق، مشيرا إلى أن دخول أندية جديدة على بطولات الفئات، وتميز فرق أخرى بسرعة وصول لاعبيها لتمثيل الفريق الأول، وبروز مدربين جدد على الساحة المحلية، أمور حالت دون بقاء الوحدات وحيدا في صدارة الفئات العمرية.

وطمأن شلباية جماهير الوحدات على فرق الفئات العمرية، وشدد على أن الوضع يسير بصورة مميزة داخل أسوار النادي، عكس ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدا أن هدف الفرق في الفئات العمرية بشكل عام هو تطوير مستوى اللاعبين من جهة، إلى جانب رفد الفريق الأول بأميز اللاعبين، دون غض النظر عن الهدف الأساسي وهو الظفر بالبطولات.