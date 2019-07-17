تراس “نسيم” في “فيرمونت عمان” يحتفل بأمسيات الصيف

عمّان- أعلن فندق فيرمونت عمّان أحد فنادق مجموعة AccorHotels العالمية، عن بدء موسم الصيف في “تراس نسيم” ليستقبل الضيوف بطابع صيفي ليستمتعوا بوقتهم مع الأصدقاء.

حيث يتميز تراس نسيم بمساحته الكبيرة الخارجية وأجوائه المفعمة بالحيوية، والنوافير على بركة السباحة لتلطف ليالي الصيف الدافئة، فيما سيستمتع الضيوف يومياً ابتداءً من الساعة 8:00 مساءً بموسيقا ال دي جي “مارسيلا” والتي أتت خصيصاً من إيطاليا.

وليرضي أذواق الزوار، يقدم “تراس نسيم” خيارات متنوعة من الكوكتيلات والمأكولات من مطاعم الفندق المختلفة مثل خيارات السوشي المتنوعة من مطعم تسوكي وغيرها الكثير.

وقد صرح المدير العام لفندق فيرمونت عمّان، السيد فضيل وهبة قائلاً: “يسعدنا أن نستقبل ضيوفنا في ” تراس نسيم” المطل على قلب العاصمة عمان، حيث سيكون لليالي الصيف أجواء احتفالية مميزة في “نسيم”، والذي يعد المكان الأمثل ليجمع الأصدقاء ليحظوا بأوقات مميزة”.