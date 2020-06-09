“ترافيل فورورد”: منصات الدردشة المباشرة أداة رئيسية لشركات السفر والضيافة

دبي-أشار مجموعة من الخبراء المشاركين في ترافيل فورود خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، أنه في الوقت الذي لم يعد فيه التواصل المباشرة وجهاً لوجه ممكناً نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19، يشهد قطاع السفر تحولات رئيسية لاسيما تلك المتعلقة بتكنولوجيا السفر. حيث أصبحت منصات الدردشة المباشرة عبر الإنترنت أداة أساسية لتفاعل العملاء مع العلامات التجارية في قطاع السفر وشركات الطيران، وكذلك الفنادق والمنتجعات.

وخلال شهر آذار (مارس) 2020 فقط، ارتفع عدد الرسائل المرسلة بنسبة تجاوزت 50 % وذلك في البلدان الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن فيسبوك. ففي الوقت الحالي، يتم تبادل أكثر من 20 مليار رسالة دردشة مع الشركات شهرياً عبر تطبيق “ماسنجر”.

وخلال جلسة نقاشات التجارة التحادثية الخاصة بعلامات السفر، ضمن “ترافيل فورورد الافتراضي”، قدم كل من سارة جينتايل رئيسة الوجهات والفعاليات، وأمين ملحس رئيس قطاع الطيران والضيافة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيسبوك، رؤى حول ما ستقدمه تكنولوجيا السفر بعد عام 2020، بما في ذلك التجارة التحادثية، التي ستساعد العلامات التجارية في قطاع السفر والضيافة على التواصل والتفاعل مع العملاء.

في هذا الإطار، قالت سارة جينتايل: “يفضل المسافرون اليوم التواصل المباشر مع العلامات التجارية، حيث يسعى 54 % منهم إلى إجراء حجوزاتهم مباشرة عبر وكالات السفر عبر الإنترنت، ومن المرجح أن يرتفع هذا التوجه في مرحلة ما بعد كوفيد-19. بالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر ثلاث توجهات يتبناها المسافرون من خلال التواصل مع العلامات التجارية في قطاع الطيران والضيافة هي: التحديثات المباشرة، الخصومات والعروض، والنصائح المفيدة.

“ومن خلال الجمع بين الدردشة والأنظمة الآلية وأدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن للعلامات التجارية إرسال المعلومات والعروض بدقة للمسافرين الأفراد، وهذا بالضبط ما يبحث عنه الأفراد، حيث يلجأ معظمهم إلى الشراء من العلامات التجارية والشركات التي تتذكرهم، والتي تقدم التوصيات المفيدة لهم”.

ولا يعد “التخصيص” العامل الوحيد الذي يرفع من شعبية الدردشة المباشرة في المجتمع اليوم، حيث تعد الملاءمة والتواصل الفوري وقابلية التوسع، عوامل مناسبة تماما لتفاعل المسافرين. كما لا بد من الإشارة إلى وجوب التنفيذ الجيد الذي يسهم في تحقيق النجاح.