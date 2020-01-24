تراكمات للثلوج وأمطار غزيرة وضباب في الطفيلة

فيصل القطامين

الطفيلة- شهدت غالبية المناطق في محافظة الطفيلة، فجر اليوم الجمعة، وعلى فترات متقطعة تساقطا غزيرا للأمطار مخلوطة بالثلج والبرد مع انخفاض شديد على درجات الحرارة وتكاثف للضباب وشدة هبوب الرياح.

وفي ساعات الصباح الفجر هطلت الثلوج الغزيرة على مناطق المرتفعات في الرشادية والقادسية وغرندل وشريف الجنوب والعيص وابو بنا وعين البيضاء ما أدى الى تراكمها وتسببت باغلاق الطرق التي تم فتحها فيما بعد بواسطة آليات الأشغال العامة.

وشهدت مناكق عديدة جريانا غزيرة لمياه السيول التي تسببت بغلق عبارات تصريف النياه في ظل عدم استيعلبها للكميات الكبيرة من المياه التي جرت في الاودية.

ووصف مدير زراعة الكفيلة الكميات الهاطلة من الثلوج والأمطار بالغزيرة والعميمة والتي شملت أغلب المناطق بالمحافظة.

وفي ذات السياق تعرص جدار استنادي قديم في منطقة البحرات بالطفيلة للانهيار جراء غزارة الأمطار وقدم الجدار الذي بني منذ أكثر من 40 عاما ولم يتسبب بأضرار تذكر.

واصدر مدير تربية لواء بصيرا حازم العمريين بلاغا يقضي بتأخير امتحانات يوم غد السبت في مدارس اللواء الى الساعة العاشرة صباحا بسبب الاحوال الجوية السائدة التي تتسبب بتكون الانجماد صباحا.