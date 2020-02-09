تراكم الثلوج يغلق طرقا في الجنوب.. والأمن يحذر السائقين

عمان- الغد- أعلنت مديرية الأمن العام حالة الطرق في المملكة لغاية الساعة العاشرة والنصف صباحاً، حيث جاءت على النحو التالي:

إقليم الجنوب

محافظة معان: أمطار متفرقة وجميع الطرق سالكة باستثناء راس النقب بداية تساقط للثلوج والمسير عليها بحاجة للحذر.

محافظة الطفيلة: طريق القادسية الرشادية باتجاه بصيرا مغلقة بسبب تراكم الثلوج.

طريق العيص عين البيضاء زحيقا مغلقة بسبب تراكم الثلوج.

طريق غرندل شريف الجنوب اغلاق من قبل الدوريات لعدم سلوك السائقين لخطورة المسير عليها بسبب تسلقط الثلوج.

وغرب معان تشهد بداية تساقط للثلوج وبداية تراكم للثلوج وجاري العمل على فتح الطرق والمسير عليها بحاجة للحذر.

إقليم الوسط

أمطار متفرقة بين الحين والآخر، وجميع الطرق الرئيسية والفرعية سالكة، باستثناء طريق وادي القمر في لواء الرصيفة إغلاق بالكامل احترازيا، وباقي الطرق في المملكة سالكة.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب المسير بسرعه عالية في المناطق التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار بين الحين والآخر، والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم، كما طالبت بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في حالة الحاجة إلى أية مساعدة أو التبليغ عن شكوى.