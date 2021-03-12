"تراكم" للرمال على العديد من الطرق الخارجية بفعل عاصفة الغبار

عمان-الغد- تعاملت كوادر وآليات وزارة الاشغال العامة والاسكان اليوم الجمعة مع تجمع للرمال على مجموعة من الطرق في المملكة، وخاصة الجنوبية منها اذ تشهد هذه المناطق رياح شديدة وغبار كثيف مشيرة إلى أن الكوادر والاليات على أهبة الاستعداد للتعامل مع اي ملاحظة او شكوى.

وبينت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الاعلام أن وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي اوعز الى المعنين في الوزارة بتكثيف الجولات الميدانية والتنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة لمتابعة ومعالجة أي ملاحظة او شكوى ترد.

ودعت الوزارة المواطنين سالكي الطريق الخارجية إلى اخذ اقصى درجات الحيطة والحذر نتيجة تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار والرياح الشديدة التي تشهدها بعض المناطق ، وهبات الرياح القوية وخصوصا في معان (الطريق الصحراوي) والعقبة .

ويذكر أن الوزارة مستمرة بالعمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة وتستقبل الشكاوى والملاحظات من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة أو غرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية او من خلال الأرقام التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليات ( واتساب ) ٠٧٨٠٣٧٧٢٢٣

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١

غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧

غرفة عمليات مديرية أشغال مادبا٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء٠٧٨٠٣٧٧١٢٥

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١