ترامب‬⁩ يعلن حالة الطوارئ الطبية في الولايات المتضررة بكورونا

واشنطن– أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ الطبية ‏⁧‫داخل الولايات المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأضاف ترامب -خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض- أن الولايات المتحدة ستعلن “كاليفورنيا” منطقة كوارث قريبا، كما فعلت مع ولايتي نيويورك وواشنطن.

وأمر الرئيس الأمريكي بإنشاء مستشفيات ميدانية على نحو عاجل، تتسع لأربعة آلاف سرير، في الولايات الأكثر تضررا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب أنه أصدر أوامره لوكالة إدارة الطوارئ الأمريكية بإنشاء مستشفيات فيدرالية مخصصة لحالات الطوارئ بسعة ألف سرير في ولاية نيويورك، وألفَي سرير في كاليفورنيا، وألف سرير في ولاية واشنطن.

وباتت أكبر ثلاث مدن في الولايات المتحدة، نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو متوقفة عن الأنشطة حيث عزل حوالي مئة مليون شخص أنفسهم في منازلهم.

من جانبه، أكد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستحشد جهود جميع المختبرات الحكومية والخاصة في البلاد للمشاركة في مكافحة فيروس كورونا.-(وكالات)