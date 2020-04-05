ترامب: أميركا تدخل “مرحلة مروّعة” وسيموت الكثير من الناس

واشنطن- حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مواطنيه من أنّ الولايات المتحدة تدخل في “مرحلة مروّعة” جرّاء الفيروس المستجدّ.

وأسفر انتشار الفيروس عن وفاة ما لا يقلّ عن 63,437 شخصًا في العالم، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس السبت الساعة 19,00 ت غ استنادًا إلى مصادر رسميّة. وتمّ تشخيص أكثر من 1,169,210 إصابات في 190 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسميّة.

والدّول التي سَجّلت أكبر عدد من الوفيّات الجديدة في 24 ساعة، هي الولايات المتحدة مع 1,399 حالة وفاة جديدة، وفرنسا (1,053 حالة وفاة، وهو رقم يشمل الوفيات في دور رعاية المسنّين)، وإسبانيا (809 وفيّات).

في الولايات المتّحدة حيث ينتشر الوباء سريعًا، تجاوز عدد الإصابات المؤكّدة الـ300 ألف حالة.

وحذّر ترامب من أنّ بلاده تدخل حاليًا “فترة ستكون مروّعة حقًا” مع “أرقام سيّئة جدًا” لناحية الخسائر البشريّة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض “يُحتَمل أن يكون هذا هو الأسبوع الأصعب. سيكون هناك كثير من الموتى”.

ويتدهور الوضع سريعًا في الولايات المتحدة، حيث أشارت إدارة ترامب الجمعة إلى أنّ استخدام الأقنعة الواقية البسيطة أو الوشاحات قد يُساهم في الحَدّ من تفشّي الفيروس.

ولفت ترامب إلى أنّه لن يرتدي أيّ قناع. وأوضح “سيكون الأمر طوعيًّا. لن تكونوا مجبرين على القيام به وأنا اخترت عدم القيام به. لكن قد يرغب البعض بذلك فلا بأس”.-(أ ف ب)