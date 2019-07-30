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ترامب: أنا أقل شخص عنصري في العالم

منذ ساعة واحدة
الرئيس الاميركي دونالد ترامب - (أرشيفية)

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واشنطن- نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء ان يكون عنصريا لأنه يرفض التراجع في حربه الكلامية مع قادة من ذوي الميول اليسارية والأقلية السوداء.

وقال للصحافيين في البيت الأبيض “أنا أقل شخص عنصري في أي مكان في العالم”.

خلال الأسبوعين الماضيين هاجم ترامب أربع نائبات ديموقراطيات يتحدرن من أقليات، بالاضافة الى نائب أسود يمثل بالتيمور، واحد المدافعين عن الحقوق المدنية.

وأثارت هجماته انتقادات بأن ترامب يثير انقسامات عرقية مع سعيه لحشد قاعدته ذات الغالبية البيضاء قبيل انتخابات العام المقبل.- (ا ف ب)

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