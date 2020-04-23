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ترامب: إذا اقتربت سفن إيرانية بقوة “فسننسفها نسفا”

منذ ساعتين
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

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واشنطن- قال الرئيس دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية “ستنسف” أي سفن حربية إيرانية تقترب بقوة من السفن الأمريكية، وذلك بعدما اقتربت 11 سفينة من القوة القتالية الإيرانية الخاصة بشدة من سفن أمريكية بالخليج.

وقال “لن نقبل بهذا. إذا فعلوا هذا.. إذا عرضوا سفننا للخطر وعرضوا طواقمنا وبحارتنا البواسل للخطر.. فلن أسمح بذلك، وسننسفهم نسفا”.

ومضى قائلا “هذا تهديد. عندما يقتربون هكذا من سفننا وهم مسلحون ويضعون أسلحة لا يستهان بها على تلك السفن، فسننسفهم نسفا”.

وسئل عن القمر الصناعي العسكري الذي أطلقته إيران يوم الأربعاء فقال “نتابع عن كثب”.-(رويترز)

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