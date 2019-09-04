ترامب: إيران تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق

واشنطن- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب،اليوم الأربعاء، أن “إيران تُقتل اقتصاديا وتسعى لحل مشاكلها”، كاشفاً أن “إيران تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق”. وشدد ترامب على أن “العقوبات المفروضة على إيران لن ترفع”.

وأضاف ترامب: “إيران عاشت أسوأ سنة خلال الخمسين عاما الأخيرة”.

في سياق آخر، ترك ترمب الباب مفتوحا أمام إمكانية اجتماعه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء الاجتماعات القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورداً على سؤال عن احتمال لقائه مع الرئيس الإيراني في نيويورك، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: “كل شيء ممكن”.

كما رحب ترامب بجهود نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة مجموعة السبع، إلا أنه شدد على أن بلاده “لا تحتاج إلى أحد” للتفاوض.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم، عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة تهريب نفط إيرانية. وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تشمل 16 كياناً و10 أفراد، ووضعت 11 سفينة على قائمة سوداء.