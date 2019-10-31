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ترامب: اتفاق “بريكست” لا يتيح لبريطانيا عقد اتفاق تجاري مع أميركا

منذ 17 دقيقة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

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لندن, 31-10-2019 (أ ف ب) -اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن اتفاق بريكست الذي تفاوض بشأنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الاتحاد الاوروبي، لا يتيح لبريطانيا عقد اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وذلك في اتصال مع نايجل فاراج عبر إذاعة “ال بي سي” البريطانية.
وقال ترامب “لأكون صريحا معك مع هذا الاتفاق وفي بعض وجوهه لا يمكن إقامة علاقات تجارية. لا يمكننا ابرام اتفاق تجاري مع بريطانيا”.
وكان ترامب وعد في وقت سابق بالتوصل مع المملكة المتحدة الى “اتفاق رائع”.

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